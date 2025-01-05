Появилась неожиданная версия, почему Том и Джерри на самом деле враждуют

Том притворяется врагом, чтобы спасти Джерри

Герои популярного американского мультфильма — кот Том и мышка Джерри — на экране кажутся непримиримыми врагами. Однако оказалось, что это далеко не так.

Об этом сообщается на странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер) "Today Years Old", где публикуются мало кому известные факты о нашем мире.

Данный пост после публикации набрал 12 миллионов просмотров за сутки.

Оказалось, что Том и Джерри — друзья. Том притворяется врагом, чтобы спасти Джерри. Если он перестанет охотиться, хозяин заменит его на кота, который точно съест Джерри.

Серия мультфильмов "Том и Джерри" существует с 1940 года. Ее авторами являются Уильям Ханна и Джозеф Барбера. На протяжении разных серий кот Том пытается поймать мышонка Джерри, но у него это не получается. При этом локации мультсериала регулярно меняются.

У главных героев есть как друзья, так и враги. Над Томом часто подшучивают уличный кот Бутч, дворовой пес Спайк и его сын, щенок Тайк. В то же время Джерри помогают мышонок по имени Нибблз (Таффи), утенок Крякер и канарейка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что создатели мультсериала "Симпсоны" смогли предсказать результатов выборов в США еще 24 года назад.