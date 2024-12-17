"Ожидаем практической реализации": Зеленский приветствовал новые санкции против российского "теневого флота"

Российские устаревшие танкеры "теневого флота" – угроза экологии цивилизованных стран

Украина рада тому, что европейские страны начали открывать глаза на проблему, которую представляет российский "теневой флот" из устаревших танкеров. Киев приветствует внедрение санкций против "теневого флота", в том числе 12 странами "Нордично-Балтийской восьмерки+".

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х. Он напомнил, что устаревшие танкеры не только генерируют сверхдоходы для финансирования российской военной машины, военных преступлений российского режима и войны против Украины, но и представляют серьезную экологическую угрозу для стран, имеющих выход на побережье. Балтийского и Северного морей.

"Приветствую сегодняшнее совместное заявление стран Нордично-Балтийской восьмерки++ о противодействии теневому флоту России. Спасибо лидерам Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции и Великобритании за их принципиальную позицию… Ожидаем практической реализации проверок страхования, упомянутых в заявлении. Нам нужна коллективная решимость, чтобы лишить российскую военную машину финансирования и защитить европейскую окружающую среду", – отметил президент.

По его словам, именно поэтому решение ограничить деятельность российского "теневого флота" вполне справедливо. Украина надеется на скорую реализацию этого решения.

Как писал "Телеграф", в понедельник, 16 декабря, Совет Евросоюза одобрил 15-й пакет санкций против России. В него попали 54 физических лица и 30 организаций из РФ, Китая и КНДР. Меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС и направлены против "теневого флота" Путина, а также против российского военно-промышленного комплекса.

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена за полтора месяца до своего ухода рассматривает новые, более жесткие санкции против российской нефти. По мнению Белого дома, это усилит давление на российский режим и на перегреваемую российскую экономику.

Напомним, что в течение нескольких месяцев, последовавших за вторжением в Украину и введенными в ответ карательными ограничениями Запада, Россия накопила "теневой флот" для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое по поводу сжиженного природного газа.