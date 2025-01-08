Может стоить миллионы долларов: как выглядит элитный особняк в Киеве, в котором жил экс-премьер Азаров

Эту недвижимость беглый экс-премьер-министр пытался продать в 2014 году

Николай Азаров — бывший премьер-министр времен Януковича, который запомнился украинцам изобретением особенного языка "азировка. Политик сбежал из Украины после падения режима Януковича и поселился в России. Однако в Киеве остался роскошный особняк, в котором жил бывший премьер-министр. Он стоит в самом центре Киева и может стоить миллионы долларов.

"Телеграф" расскажет, что известно об элитной недвижимости Николая Азарова и как она выглядит.

Дом Азарова в Киеве — что о нем известно

В Киеве бывший премьер-министр Николай Азаров жил в роскошном особняке на улице Зверинецкой в центре столицы, это Печерский район рядом с ботаническим садом и станцией метро Арсенальная.

Судя из декларации, которую Азаров подавал в 2013 году, жилой дом площадью 594 кв.м. и участок 0,1 га на ул. Зверинецкая,1 принадлежала именно ему. При этом известно, что в 2014 году Азаров пытался продать этот особняк через своего представителя.

Дело в том, что в 2014 году в руки журналистам "Наші гроші" попала доверенность, которую Николай Азаров оформил у московского нотариуса. Этим документом он дал право некому Глебу Лешкову представлять его интересы при продаже этого особняка.

Неизвестно, была ли продана эта недвижимость Азарова, однако, согласно данным за 2022 год по кадастровому номеру участка, сейчас он принадлежит частному лицу. Кто это частное лицо — новый владелец или же сам Азаров — неизвестно.

В 2015 году, судя из изображений на гугл-картах, в доме на улице Зверинецкой, 1 в Киеве никто не жил. А вот по данным сайта по продаже недвижимости, цены на особняки на этой улице в центре столицы, стартуют от 1 млн долларов в зависимости от площади. Учитывая, что дом Азарова имеет почти 600 квадратов, он может стоит несколько миллионов долларов.

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