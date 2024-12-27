В США ввели санкции против теневого олигарха Грузии. Чем это важно для Украины

Ограничения коснулись и бизнеса, который связан с олигархом

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против бывшего премьер-министра Грузии и лидера партии "Грузинская мечта", олигарха Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США. Иванишвили был внесен в санкционный список Штатов, а вместе с ним ограничения коснулись и бизнеса, который связан с политиком.

Бидзина Иванишвили был премьер-министром Грузии с октября 2012 по ноябрь 2013 годов. В 2021 году он объявил о своем уходе из политики, но оппоненты "Грузинской мечты" заявляли, что он продолжает руководить Грузией "из-за кулис".

На введение санкций против Иванишвили отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Иванишвили и его соратники делают все возможное, чтобы вернуть Грузию под контроль России и уничтожить демократию и стремление грузинского общества к европейской интеграции.

Зеленский назвал действия США "сильным шагом" и добавил, что Украина уже применила полный комплект санкций против Иванишвили и его соратников. Также он призвал европейских и мировых лидеров ввести санкции против грузинского олигарха, чтобы "он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Грузии наградят Орденом Чести всех, кто попал под санкции США и Великобритании.