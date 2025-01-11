В Гренландии ответили Трампу на предложения о покупке: готовы поговорить

Нынешнее руководство острова поддерживает полную независимость от Дании

Руководство Гренландии говорит, что остров не готов стать частью США. Однако оно готово вести переговоры с новой администрацией Вашингтона относительно усиления сотрудничества.

Об этом рассказал лидер Гренландии Муте Эгеде во время пресс-конференции в Дании. Его слова приводит New York Post.

"Мы готовы к разговору. Сотрудничество — это диалог. Сотрудничество означает, что будет идти работа над решениями", — сказал он.

При этом Эгеде добавил, что остров не хочет позиционировать себя как часть США или Дании, вместо того он хочет иметь собственную независимость, а его население хочет быть само по себе.

"Гренландия — для гренландцев. Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", — добавил он.

Остров с XVIII века был колонией Дании, однако с 1953 года он имеет свое собственное руководство. В 2009 году Гренландия получила право на независимость и может в любой момент провести голосование по этому поводу. Вместе с тем, Дания отвечает за оборону острова от внешних угроз.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить. Когда-то Гренландия была важной точкой для сдерживания Кремля, а в нынешних реалиях ее значимость существенно возросла.