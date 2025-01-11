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В Гренландии ответили Трампу на предложения о покупке: готовы поговорить

Автор
Геннадий Лубенец
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Дональд Трамп уже отправлял свою делегацию на остров Новость обновлена 11 января 2025, 21:49
Дональд Трамп уже отправлял свою делегацию на остров

Нынешнее руководство острова поддерживает полную независимость от Дании

Руководство Гренландии говорит, что остров не готов стать частью США. Однако оно готово вести переговоры с новой администрацией Вашингтона относительно усиления сотрудничества.

Об этом рассказал лидер Гренландии Муте Эгеде во время пресс-конференции в Дании. Его слова приводит New York Post.

"Мы готовы к разговору. Сотрудничество — это диалог. Сотрудничество означает, что будет идти работа над решениями", — сказал он.

При этом Эгеде добавил, что остров не хочет позиционировать себя как часть США или Дании, вместо того он хочет иметь собственную независимость, а его население хочет быть само по себе.

"Гренландия — для гренландцев. Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", — добавил он.

Остров с XVIII века был колонией Дании, однако с 1953 года он имеет свое собственное руководство. В 2009 году Гренландия получила право на независимость и может в любой момент провести голосование по этому поводу. Вместе с тем, Дания отвечает за оборону острова от внешних угроз.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить. Когда-то Гренландия была важной точкой для сдерживания Кремля, а в нынешних реалиях ее значимость существенно возросла.

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#США #Дания #Гренландия #Дональд Трамп