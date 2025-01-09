Не просто амбиции. В США назвали истинные причины интереса к Гренландии

Остров имеет стратегическое значение

Стало известно, почему команда Трампа заявила о том, что США хотят контролировать Гренландию. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтс заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом он рассказал в интервью Fox News после комментариев новоизбранного президента Дональда Трампа по поводу американского контроля над островом. Его слова цитирует Reuters.

По словам Уолтса, Россия активно расширяет свое влияние в Арктике, имея более 60 ледоколов, часть из которых ядерные. В то же время США владеют лишь двумя, один из которых вышел из строя из-за пожара.

Советник также отметил экономическое значение региона. Из-за таяния полярного льда открывается доступ к значительным залежам полезных ископаемых, нефти и газа. Китай тоже проявляет интерес к региону, направляя туда собственные ледоколы.

Трамп, который должен вступить в должность 20 января, не исключил применения военных или экономических мер по получению контроля над островом. Ранее он уже предлагал Дании продать Гренландию, однако датское правительство отказалось от такого предложения.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подтвердил, что остров не продается. В то же время местное правительство признало изменения ситуации в Арктике и выразило готовность сотрудничать с новой администрацией Трампа и другими союзниками по НАТО для обеспечения стабильности в регионе.

Гренландия, которая входит в НАТО через членство в Дании, имеет исключительное стратегическое значение. Остров расположен на кратчайшем пути между Европой и Северной Америкой и играет ключевую роль в системе раннего предупреждения о баллистических ракетах США.

Также "Телеграф" ранее уже сообщал о том, зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить. Немногие знают, что когда-то Гренландия была важной точкой для сдерживания Кремля.