Пожары добрались и до дома Байдена: сын президента США лишился жилья в Малибу (фото)

Хантер Байден писал там картины

Дом в Малибу с панорамным видом на море, который арендовал сын Джо Байдена Хантер, уничтожен лесными пожарами в Калифорнии, которые вышли из-под контроля.

Сгоревший особняк оценивался в 4 миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Здание некогда представляло собой идиллию 1950-х годов с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, а также панорамным видом на Тихий океан.

Дом стоимостью 4 миллиона долларов, который 54-летний Хантер делил со своей женой Мелиссой Коэн, является одним из более чем 1000 домов, уничтоженных четырьмя лесными пожарами в округе Лос-Анджелес.

Исчезло живописное, выкрашенное в белый цвет здание с окнами от пола до потолка, а на его месте осталась обугленная масса обрушившейся каменной кладки, от которой сохранились только две дымовые трубы.

В этом роскошном арендованном доме когда-то была изысканная кухня и "гостевая студия с собственным балконом с видом на океан, создающая идеальное художественное пространство".

Хантер использовал эту студию для работы над картинами, которые давали ему возможность финансировать свой образ жизни. Все оставшиеся там вещи также были уничтожены.

Это жилище в испанском стиле обходилось ему в 20 000 долларов в месяц, в то время как его охрана размещалась в еще более роскошном доме по соседству — за 30 000 долларов в месяц.

Большое количество знаменитостей потеряли свои дома из-за бушующих в Калифорнии пожаров. Сгорели дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Анны Ферис. Недалеко находится недвижимость Рианны, Адама Сэндлера, Брэдли Купера, Дженнифер Энистон.

Из-за пожаров были вынуждены эвакуироваться многие американские актеры, в частности Леди Гага, Уилл Смит и Мэнди Мур.

Средняя стоимость уничтоженного огнем жилья составляет 4,5 миллиона долларов. В Белом доме заявили, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе составит от 52 до 57 миллиардов долларов.

Напомним, пожары в США добрались и до беглых россиян – из своих домов эвакуировались актер и певец Алексей Воробьев и комик Даня Поперечный.