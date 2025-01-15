Когда наступит перемирие между Израилем и ХАМАС: в США рассказали детали сделки

Договор о прекращении огня и обмене заложников начнет действовать в ближайшее время

В среду, 15 января, стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Это подтвердили в администрации президента США, а также в правительстве Катара.

В заявлении Белого дома говорится о том, что данное соглашение было достигнуто "после месяцев интенсивной дипломатии США вместе с Египтом и Катаром".

Данное соглашение начнет действовать 19 января, а на следующий день, 20 января, произойдет инаугурация Дональда Трампа на должность президента США.

Данное соглашение предусматривает не только прекращение огня в Секторе Газа — оно также предусматривает оказание необходимой гуманитарной помощи жителям региона, освобождение удерживаемых обеими сторонами заложников и воссоединение этих людей со своими семьями после более чем 15 месяцев пребывания в плену.

Между тем сообщается, что Армия обороны Израиля объявила о начале подготовки к приему заложников из сектора Газа. Данную операцию назвали "Крылья свободы". Кроме того Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что всех заложников в Секторе Газа отпустят домой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Джо Байден в последний раз выступил в Государственном департаменте США в качестве президента. В своей речи он говорил о ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и вокруг Китая.