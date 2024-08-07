Вызов для Израиля: новый лидер боевиков ХАМАС будет хуже Хании

Избранием Синвара ХАМАС бросает прямой вызов Израилю

Проиранское радикально-экстремистское движение ХАМАС избрало нового политического лидера вместо ликвидированного в Тегеране Исмаила Хании. Им стал Яхья Синвар, руководитель сил ХАМАС в Секторе Газа – и это практически прямой вызов для Израиля.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Отмечается, что избрание главного организатора нападения на Израиль 7 октября Синвара лидером ХАМАС является демонстративным вызовом со стороны проиранских боевиков для Израиля, США и других стран, пытающихся добиться прекращения огня в Газе.

"Для Яхьи Синвара зарезервировано только одно место, и оно расположено рядом с Мохаммедом аль-Дейфом, Марваном Иссой и остальными террористами ХАМАС, ответственными за резню 7 октября, которых мы убили", – прокомментировал назначение Синвара лидером ХАМАС пресс-секретарь израильской армии Авичай Адраи.

Профессор политологии в университете Аль-Азхар в Газе Мхаймар Абусада подтвердил, что избранием Синвара ХАМАС бросает прямой вызов Израилю. Мол, если вы убили более умеренного Ханию, то вот вам тогда более жесткий и экстремистский лидер боевиков, посмотрим, что вы будете делать.

Синвар с 2017 года возглавляет политбюро ХАМАС. На этой должности он руководил силами движения в секторе Газа, а также активно укреплял военный потенциал боевиков в рамках подготовки войны против Израиля. Синвара называют одним из архитекторов, идеологов и творцов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Как сообщалось ранее, 31 июля в столице Ирана Тегеране был ликвидирован главарь радикального движения ХАМАС Исмаил Хания. Его называли "главным врагом Израиля", в Иран он прибыл из Катара на инаугурацию президента страны Масуда Пезешкиана.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В штатах предполагают, что обратный ответ Ирана будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла".