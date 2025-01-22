СМИ пишут, что Трамп упразднил все указы своего предшественника Байдена, направленные на ограничение разработок искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп объявил об инициативе Stargate ("Звездные врата") – это совместный проект компаний OpenAI, SoftBank и Oracle. Он направлен на инвестирование огромной суммы в размере до 500 млрд долларов США в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в официальном выступлении Трампа в Белом доме. По его словам, Stargate начнет с инвестиций в размере 100 млрд долларов с перспективой увеличить эту сумму до 500 млрд долларов в течение следующих четырех лет. Проектом предполагается строительство крупных центров обработки данных для поддержки начальной инфраструктуры ИИ.

Трамп делал заявление в окружении основателя и генерального директора SoftBank Масайоши Сона, главы OpenAI Сэма Альтмана и соучредителя Oracle Ларри Эллисона. Отмечается, что Масайоши станет директором совместного предприятия. Партнерами проекта стали Microsoft, MGX, Arm и NVIDIA.

"Это монументальное начинание является громкой декларацией уверенности в потенциале Америки при новом президенте. Stargate создаст физическую и виртуальную инфраструктуру для обеспечения следующего поколения достижений в сфере ИИ, включающей строительство колоссальных центров обработки данных", – заявил он, добавив, что проект создаст 100 тысяч рабочих мест.

Тем временем генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже заявил, что это будет важнейший проект эпохи. Первым будет построен центр обработки данных в Абилине, штат Техас, затем другие центры.

"Это будет важнейший проект этой эпохи… Этот проект не только поддержит реиндустриализацию Соединенных Штатов, но и обеспечит стратегическую возможность защиты национальной безопасности Америки и ее союзников. Мы все с нетерпением ждем продолжения создания и развития ИИ, в частности AGI, во благо всего человечества. Мы верим, что этот новый шаг критически важен на этом пути и позволит творческим людям понять, как использовать ИИ для развития человечества", – говорится в заявлении.

При этом СМИ пишут, что Трамп отменил все указы своего предшественника Байдена, направленные на ограничение разработок искусственного интеллекта. А сам проект будет нуждаться в огромных мощностях.

"Стремительное развитие систем искусственного интеллекта за последние два года привело к значительной нагрузке на американскую инфраструктуру, причем центры обработки данных стали особенно узким местом. Новейшие модели, такие как ChatGPT от OpenAI, Gemini от Google и чат-боты Claude от Anthropic, нуждаются в огромных объемах данных и вычислительных мощностей для обучения и работы", – отмечает Financial Times.

Тем временем группа энтузиастов испробовала пулеметную установку, управляемую ChatGPT. Вооруженная имитацией автоматической винтовки с холостыми патронами система безоговорочно выполняет приказы человека-оператора и производит выстрелы согласно заданным инструкциям.

А GPT-o1 от Apollo Research, лучше всех моделей искусственного интеллекта умеет лгать, способна манипулировать и даже выключать контроль человека и выгружаться на сторонний сервер, для своего сохранения. Согласно отчету, "когда цели o1 отличались от пользовательских целей, модель искусственного интеллекта манипулировала данными для продвижения собственной программы в 19% случаев". GPT-o1 не просто врала – в 5% случаев пыталась деактивировать механизмы надзора, введенные для обеспечения соответствия целям пользователей.