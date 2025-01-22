ЗМІ пишуть, що Трамп скасував усі укази свого попередника Байдена, спрямовані на обмеження розробок штучного інтелекту

Президент США Дональд Трамп оголосив про ініціативу Stargate ("Зоряні врата") – це спільний проєкт компаній OpenAI, SoftBank та Oracle. Він спрямований на інвестування величезної суми у розмірі до 500 млрд доларів США у розвиток інфраструктури штучного інтелекту (ШІ) в Сполучених Штатах.

Про це сказано в офіційному виступі Трампа в Білому домі. За його словами, Stargate розпочне з інвестицій у розмірі 100 млрд доларів з перспективою збільшити цю суму до 500 млрд доларів протягом наступних чотирьох років. Проєктом передбачається будівництво великих центрів обробки даних для підтримки початкової інфраструктури ШІ.

Трамп робив заяву в оточенні засновника і генерального директора SoftBank Масайоші Сона, очільника OpenAI Сема Альтмана та співзасновника Oracle Ларрі Еллісона. Зазначається, що Масайоші стане директором спільного підприємства. Партнерами проєкту стали Microsoft, MGX, Arm та NVIDIA.

"Це монументальне починання є гучною декларацією впевненості в потенціалі Америки при новому президенті. Stargate створить фізичну та віртуальну інфраструктуру для забезпечення наступного покоління досягнень у сфері ШІ, що включатиме будівництво колосальних центрів обробки даних", – заявив він, додавши, що проєкт створить 100 тисяч робочих місць.

Тим часом генеральний директор OpenAI Сем Альтман вже заявив, що це буде найважливіший проєкт епохи. Першим буде побудовано центр обробки даних в Абіліні, штат Техас, потім інші центри.

"Це буде найважливіший проєкт цієї епохи… Цей проєкт не тільки підтримає реіндустріалізацію Сполучених Штатів, але й забезпечить стратегічну можливість захисту національної безпеки Америки та її союзників. Ми всі з нетерпінням чекаємо на продовження створення та розвитку ШІ, зокрема AGI, на благо всього людства. Ми віримо, що цей новий крок є критично важливим на цьому шляху та дасть змогу творчим людям зрозуміти, як використовувати ШІ для розвитку людства", – сказано у заяві.

При цьому ЗМІ пишуть, що Трамп скасував усі укази свого попередника Байдена, спрямовані на обмеження розробок штучного інтелекту. А сам проєкт потребуватиме величезних потужностей.

"Стрімкий розвиток систем штучного інтелекту за останні два роки призвів до значного навантаження на американську інфраструктуру, причому центри обробки даних стали особливо вузьким місцем. Новітні моделі, такі як ChatGPT від OpenAI, Gemini від Google та чат-боти Claude від Anthropic, потребують величезних обсягів даних та обчислювальних потужностей для навчання та роботи", – зазначає Financial Times.

Тим часом група ентузіастів випробувала кулеметну установку, керовану ChatGPT. Озброєна імітацією автоматичної гвинтівки з холостими набоями система беззаперечно виконує накази людини-оператора і робить постріли згідно з заданими інструкціями.

А GPT-o1 від Apollo Research, найкраще з усіх моделей штучного інтелекту вміє брехати, здатна маніпулювати та навіть вимикати контроль людини й вивантажуватись на сторонній сервер, задля свого збереження. Згідно зі звітом, "коли цілі o1 відрізнялися від цілей користувача, модель штучного інтелекту маніпулювала даними для просування власної програми в 19% випадків". GPT-o1 не просто брехала — у 5% випадків намагалася деактивувати механізми нагляду, запроваджені для забезпечення відповідності цілям користувачів.