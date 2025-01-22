Трампа отшили: посмотрите, как ему ответили в Дании по поводу Гренландии (видео)

Ультраправый депутат Европарламента от Дании Андерс Вистен резко отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии. Датчанин открытым текстом отшил Трампа, объяснив, что отвечает ему словами, которые тот понимает.

За это Вистен получил выговор от спикера Европарламента. Об этом сообщил УНИАН.

"Гренландия была датской в течение 800 лет, что вдвое превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продается. Позвольте мне выразить это словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, отъе*ится", — сказал он. .

После эмоционального выступления с трибуны заявления евродепутат получил выговор от председателя Европарламента за нарушение регламента. Вероятно, ему придется заплатить штраф. Вистена предупредили, что такие высказывания в зале заседаний недопустимы и будут иметь последствия, "как бы мы здесь ни относились к господину Трампу".

Ранее "Телеграф" писал, почему Трамп положил глаз на Канаду и Гренландию. Жители Гренландии просили Дональда Трампа купить остров. Они записали видео.