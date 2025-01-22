Окно возможностей. За сколько Трамп может закончить войну в Украине, в стране НАТО заинтриговали прогнозом

Заявление прозвучало в Давосе

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что новому главе США Дональду Трампу понадобится от трех до шести месяцев, чтобы завершить войну России против Украины. Он отметил, что урегулирование должно учитывать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа (за которые Трамп в ходе предвыборной кампании обещал завершить войну, — ред.) превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами", — сказал Александр Стубб Всемирному экономическому форуму в Давосе.

Политик добавил, что решение о завершении войны не должно стать "Афганистаном 2.0". Так как в этом случае посредников будут обвинять в продаже Украины.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Стуббом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщается на сайте президента Украины. Зеленский поблагодарил за помощь, политики обсудили укрепление обороноспособности Украины, гарантию безопасности и усиление санкций против России.

Александр Стубб и Владимир Зеленский

"Мы будем продолжать поддержку Украины. Нет никаких вопросов на этот счет. Это все – о вашей независимости, вашем суверенитете и вашей территориальной целостности. Мы восхищаемся тем, что вы делаете", – подчеркнул Президент Финляндии.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп поставил задачу своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу окончить войну России против Украины за 100 дней. Однако почти никто не верит, что ему это удастся, в том числе и россияне.