Зачем Трампу Гренландия: названы главные цели

Трамп вряд ли станет применять военную силу для получения контроля над Гренландией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп серьезно настроен попытаться приобрести Гренландию. Целями этого является расширение сферы влияния Америки в Западном полушарии и "закрепление своего наследия".

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова трех своих источников. Как отметил один из них, Трамп вряд ли станет применять военную силу для получения контроля над Гренландией.

В то же время источники говорят, что американский лидер собирается использовать другие средства — например, оказать дипломатическое или экономическое давление на Данию.

Один из соратников Дональда Трампа утверждает, что видел список приоритетов внешней политики, который был составлен высокопоставленными чиновниками Трампа после его победы на президентских выборах 5 ноября. Одним из пунктов являлась "покупка Гренландии".

В материале отмечается, что хотя Трамп в течение своего первого срока вкратце упомянул о возможности приобретения Гренландии, его недавние комментарии подчеркивают, что его желание — это глубоко укоренившаяся амбиция, а не мимолетная прихоть.

Предыстория

Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней является абсолютной необходимостью", — заявил он на своей странице в Truth Social.

Трамп, который должен вступить в должность 20 января, не исключил применения военных или экономических мер по получению контроля над островом. Ранее он уже предлагал Дании продать Гренландию, однако датское правительство отказалось от такого предложения.

После заявления американского лидера о желании купить Гренландию, Дания намерена усилить безопасность своего острова.

Зачем Трампу остров в Арктике, который на продажу никто и не собирался выставлять — дальше в материале "Телеграфа": "Зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить? Этого вы точно не знали о покрытом льдом острове".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США назвали истинные причины интереса Трампа к Гренландии. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтс заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности Штатов.