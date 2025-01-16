Украина подписала с Британией важное соглашение на 100 лет: ключевые детали
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Действие данного соглашения рассчитано на 100 лет
В четверг, 16 января 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве между двумя странами на 100 лет.
Полный текст соглашения опубликован на сайте Офиса президента Украины. Данный документ предусматривает:
- поддержку долгосрочной безопасности Украины со стороны Британии путем военного сотрудничества;
- содействие сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях;
- сдерживание российской агрессии;
- партнерство в энергетическом секторе, добыче полезных ископаемых, производство экологической стали, отслеживание украденного украинского зерна.
Также во время визита в Киев Кир Стармер и Владимир Зеленский почтили память погибших защитников и защитниц Украины. Они возложили цветы к монументу павшим украинским воинам на Михайловской пощади.
Как сообщает Obozrevatel.UA, во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский высказался о вероятном размещении иностранных миротворцев на территории Украины. По его словам, в настоящее время о каких-то особых деталях говорить рано.
В то же время Украина ведет переговоры с теми странами, которые либо способны на размещение миротворцев, либо хотят этого.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Великобритания впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".