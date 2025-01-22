В Британии выступили против скорого завершения войны в Украине и объяснили почему

У России будет время подготовиться к новой войне, уверены британские военные

Британские военные считают, что скорое заключение мирного соглашения между Украиной и Россией, которое планирует инициировать Дональд Трамп, будет иметь опасные последствия. Об этом сообщили высокопоставленные представители британского военного командования на Международной конференции бронетехники в Фарнборо.

Командующий полевой армией Великобритании генерал-лейтенант Майк Элвисс подчеркнул, что прекращение боевых действий позволит Кремлю восстановить вооруженные силы и наладить более тесные связи с так называемой "осью агрессоров" — Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом пишет The Times.

По словам командующего союзным корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, российская армия постоянно адаптируется к боевым условиям. Он подчеркнул, что в следующий раз вооруженные силы РФ будут лучше подготовлены.

Заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейской штаб-квартире НАТО генерал-майор Мэтью Ван Вагенен отметил, что Россия уже активно восстанавливает свой военный потенциал.

Военные эксперты НАТО также обратили внимание на существенный дефицит бронетехники в странах Альянса.

В настоящее время британская армия инвестирует 5 миллиардов фунтов стерлингов в модернизацию техники.

Трамп заявил о намерении завершить войну в Украине в течение первых 100 дней своего президентства. Союзники по НАТО выражают обеспокоенность, что такие переговоры будут проходить при слабой позиции Киева и приведут к потере значительных территорий Украины.

Европейские дипломаты предостерегают, что Путину нельзя доверять в вопросе справедливого мирного соглашения. По их мнению, перемирие позволит России восстановить силы для нового нападения не только на Украину, но и для продвижения дальше на запад.

Также ранее "Телеграф"' написал, что война в Украине может закончиться за считанные месяцы. О том, что переговоры состоятся уже весной, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.