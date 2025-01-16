В переговорах по миру Украина будет не одна: какая страна-партнерша будет играть важную роль

Великобритания будет играть "полную роль" в процессе миротворчества между Россией и Украиной

В четверг, 16 января 2025 года, Украина и Великобритания подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве между двумя странами на 100 лет. Также официальный Лондон будет играть активную роль в процессе миротворчества между Украиной и Россией.

Об этом в интервью Sky News заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, Британия будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах. Это, как он также добавил, подразумевает размещение британских войск в качестве миротворцев.

В то же время политик отметил, что не хочет "забегать вперед" в данной ситуации.

"Я дал понять, что мы будем играть всю свою роль — потому что речь идет не только о суверенитете Украины", — заявил премьер-министр Великобритании.

Напомним, текст соглашения между Украиной и Британией предусматривает оказание поддержки долгосрочной безопасности Украины со стороны Британии путем военного сотрудничества; партнерство в энергетическом секторе, добыче полезных ископаемых, производство экологической стали, отслеживание украденного украинского зерна.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Великобритания впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".