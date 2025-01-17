Мир через силу. Премьер Британии рассказал, как закончить войну

Необходимо усилить обороноспособность Украины, считает британский политик

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что мир в российско-украинской войне должен быть исключительно на условиях Украины.

Об этом сообщает "Укринформ". Во время совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Дональдом Туском Стармер отметил: мир в войне должен наступить через силу. Это значит, что Украине нужно и дальше оказывать поддержку.

Он добавил, что оборона Украины является ключевой на сегодняшний день для стран Европы.

"Этот мир должен наступить на условиях Украины, а силу необходимо поддерживать. Поэтому мы будем сотрудничать с союзниками, чтобы Украина оказалась в максимально сильной позиции", — заявил Стармер.

Также Стармер обратил внимание на тот факт, что Польша с 1 января 2025 года является председателем в Европейском Союзе. Он подчеркнул что Лондон поддерживает активное развитие сотрудничества с Варшавой в вопросах оборонного сотрудничества и добавил, что в ближайшее время в британском Бристоле будет открыто совместное программное бюро. Его цель — реализация оборонных проектов для Польши.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Россия не собирается завершать войну в Украине, если Киев и страны-союзники Украины не выполнят требования Москвы. Речь идет об отказе от вступления Украины в НАТО, нейтральном статусе и фактическом разоружении для Украины, что открывает двери для вероятного нового российского вторжения.