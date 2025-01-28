TikTok готова викупити ще одна величезна корпорація. Трамп розповів подробиці

Ця компанія вже вдруге розглядає таку можливість

Ймовірний продаж соцмережі TikTok обговорюється вже протягом кількох тижнів. Цього разу одним з претендентів на покупку може бути корпорація "Microsoft".

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, передає Reuters. Зазначається, що наразі йдуть переговори з кількома сторонами щодо продажу мережі.

За словами Трампа, він очікує, що рішення про майбутнє додатку буде ухвалено протягом наступних 30 днів. Microsoft вже вдруге розглядає можливість придбання TikTok.

За даними видання, наразі у Microsoft відмовилися від коментарів. А TikTok і ByteDance не відразу відповіли на запит, проте конкретики ніякої не дали.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує те, що мільярдери Ілон Маск або Ларрі Еллісон можуть придбати соцмережу TikTok у рамках спільного підприємства з урядом Сполучених Штатів. У разі, якщо платформа не буде продана, їй знову загрожує блокування.

Трамп підписав виконавчий указ, що надає китайській компанії ByteDance, власнику TikTok, 75 днів для продажу американського сегмента бізнесу через побоювання з приводу національної безпеки. У разі відсутності угоди TikTok може бути заборонений у США. За словами Трампа, потенційний покупець повинен передати 50% акцій державі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ЄС також заговорили про заборону TikTok і назвали головні загрози соцмережі.