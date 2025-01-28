При Трампе хотят обновить дизайн долларов: что изменится

Старые банкноты из обихода не убираются – действительными будут все доллары, выпущенные с 1914 года

В Соединенных Штатах Америки перевыпустят доллары в новом дизайне. Однако в ближайшее обновят не все, а только купюру в 10 долларов. Затем раз в два года будут выпускать другие купюры в новом дизайне.

Об этом сообщили в Бюро гравировки и печати США. Там отметили, что банкноты должны быть устойчивы к все более изощренным поддельным атакам — безопасность является основной целью редизайна.

Дизайн банкнот обычно публикуется за шесть-восемь месяцев до даты для целей глобального общественного образования и обучения кассиров. Если это сделать раньше, то это может помочь фальшивомонетчикам и вызовет путаницу на рынке, что снизит доверие к американской валюте.

Последовательность номиналов и планируемые даты выпуска обновленных купюр:

10 долларов – 2026 год;

50 долларов – 2028 год;

20 долларов – 2030 год;

5 долларов – 2032 год;

100 долларов – 2034 год.

Старые банкноты из обихода не убираются – действительными будут все доллары, выпущенные с 1914 года.

Как сейчас выглядят доллары

Фото: Бюро гравировки и печати США

Фото: Бюро гравировки и печати США

Фото: Бюро гравировки и печати США

Фото: Бюро гравировки и печати США

Фото: Бюро гравировки и печати США

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что такое доллары со "звездочками" и в чем их особенность. Как оказалось, за подобными "звездными" долларами охотятся коллекционеры по всему миру и такие банкноты можно продать на специальных аукционах по цене выше их номинальной стоимости.