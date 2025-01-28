Указ Трампа о мигрантах затронул украинцев? В США приостановила работу важная программа

За этой программой выехало более 118 000 украинцев

В США приостанавливают работу программы United for Ukraine (U4U) для украинцев, покинувших страну из-за войны и сбежавших в Штаты. Прием заявок заморожен.

Об этом сообщает Голос Америки, ссылаясь на Службу гражданства и иммиграции США (USCIS).

"В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса в поддержку и декларации о финансовой поддержке", — сообщает Служба.

Согласно этому указу прием заявок заморожен до того момента, пока USCIS не рассмотрит все запросы, которые уже были поданы.

Отметим, что программа United for Ukraine предоставляет возможность украинцам и их ближайшим родственникам, находящимся за пределами Штатов, приехать в страну и находиться там в течение 2 лет.

По последним данным, на март 2023 года по программе U4U в США приехало более 118 000 украинцев. В то же время, еще около 25 000 украинцев попали в США в начале вторжения России в Украину в 2022 году, перейдя сухопутную американскую границу со стороны Мексики.

Напомним, что 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ "Защита наших границ". В нем, среди прочего, президент поручил министру внутренней безопасности откорректировать программы по предоставлению убежища прибывающим в США людям и остановить программы по предоставлению убежища, противоречащие новой политике Штатов.

Ранее "Телеграф" писал, что у Трампа есть собственный интерес в завершении войны в Украине.