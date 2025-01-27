У Трампа есть собственный интерес в завершении войны в Украине — Politico

Нынешний президент США стремится использовать крайне иную стратегию, чем Байден

Президент США Дональд Трамп настроен давить на Владимира Путина для завершения войны в Украине. Источник, приближенный к президенту, уверяет — его недавние заявления по урегулированию конфликта нужно воспринимать вполне серьезно. Они не пустые обещания.

Об этом сообщает издание Politico. Трамп стремится создать рычаги давления на Путина из-за публичных заявлений и угроз новыми санкциями. Такой подход отвечает его давнему желанию играть ключевую роль в любых сделках.

В то же время, европейские дипломаты сохраняют осторожный оптимизм. Они отмечают, что тарифы и санкции — это гораздо меньшая поддержка по сравнению с военной помощью от администрации Байдена.

Беспокойство вызывает и открытая поддержка Трампом и его сторонниками ультраправых политических сил в Европе, многие из которых имеют связи с Путиным. Представитель ЕС назвал "крайне тревожным" вмешательство в политику Великобритании и выборы в Германии.

Эксперты Atlantic Council предостерегают – в отличие от Байдена, Трамп не рассматривает войну как угрозу глобальной демократии. Это увеличивает риски для Украины заключения невыгодного соглашения с Путиным.

Также ранее "Телеграф" писал, что стоит за комплиментами Путина Трампа. Россияне хотят, чтобы Трамп просил их сесть за стол переговоров.