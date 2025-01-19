В ЕС также заговорили о запрете TikTok и назвали главные угрозы соцсети

В ЕС назвали соцсеть оружием влияния

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил за запрет социальной сети TikTok в Европе после аналогичного решения в США. По его словам, платформа — не просто социальная сеть, а мощный инструмент влияния.

"TikTok – это не медиа, а оружие влияния", – подчеркнул Цахкна в интервью ERR. Он подчеркнул, что приложение активно распространяет дезинформацию и фейковые новости, таким образом влияя на демократические процессы в разных странах.

Особое беспокойство эстонского министра вызывает масштабный сбор данных пользователей китайской платформой. "Существуют обоснованные опасения, что эта информация может попасть к китайским властям", – отметил Цахкна.

Кроме того, он предупреждает о том, что собранные TikTok данные используются для разведывательной деятельности, шантажа и организации кибератак.

Министр привел пример Румынии, где недавно пришлось отменить результаты первого тура президентских выборов из-за масштабной российской онлайн-кампании по вмешательству в избирательный процесс.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут усилить контроль за использованием украинского языка в сети. Это может затронуть YouTube и TikTok.