Первая победа Трампа. США дожали Колумбию по важному вопросу

Пресссекретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о достижении соглашения

После угроз президента США Дональда Трампа ввести санкции и пошлины против Колумбии за отказ принимать депортированных мигрантов странам удалось достичь компромисса. Продержавшись под санкциями 49 минут, Колумбия согласилась на "неограниченный прием" своих граждан, возвращаемых из Соединенных Штатов, в том числе и военными самолетами.

Теперь депортационные рейсы будут возобновлены в полном объеме, а США откажутся от введения дополнительных торговых ограничений. Об этом сообщает CNN.

Конфликт начался, когда Колумбия отказалась принимать два военных самолета с депортированными. Президент Густаво Петро заявил, что США "не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками".

В ответ Трамп объявил о введении "чрезвычайной 25% пошлины" на весь импорт из Колумбии с возможностью повышения до 50% в течение недели. Также был анонсирован запрет на въезд колумбийских граждан и отмена виз для колумбийских чиновников в США.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о достижении соглашения. США откажутся от введения пошлин, однако санкции в отношении виз и усиленные проверки грузов останутся в силе до успешного возвращения первой группы депортированных.

Министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо подтвердил возобновление депортационных рейсов. Президент страны распорядился выделить специальный борт для вывоза колумбийских граждан, подлежащих депортации из США.

Ранее "Телеграф" писал, как президент Колумбии отреагировал на угрозы Трампа пошлинами и санкциями. Петро очень пренебрежительно отозвался о санкциях против колумбийских властей и запрете колумбийским чиновникам на въезд в США.