"Это было ужасно": Трамп поговорил с премьером Дании по поводу Гренландии и наговорил слишком много

Разговор с Трампом разрушил надежды некоторых европейских чиновников и лидеров стран

Президент США Дональд Трамп еще на прошлой неделе имел телефонный разговор с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Разговор оставил датское правительство шокированным, поскольку Трамп был очень агрессивным и настаивал на том, что Гренландия должна быть американской.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что Белый дом не комментировал 45-минутный разговор, что уже не очень хороший знак относительно его содержания. Источники сказали изданию, что Фредериксен ясно дала понять: Гренландия не продается.

Пять источников среди европейских чиновников рассказали, что Трамп впал в агрессию, получив отказ. Он вел себя очень агрессивно, отверг все предложения Копенгагена о более тесном сотрудничестве в области военных баз и разработке полезных ископаемых и угрожал Дании "последствиями".

"Это было ужасно… Он был очень тверд. Это был холодный душ. Раньше к этому трудно было относиться серьезно. Но сейчас я думаю, что это серьезно и потенциально очень опасно", – сказал один из чиновников.

Разговор с Трампом разрушил надежды некоторых европейских чиновников и лидеров стран на то, что возвращение Трампа к власти не приведет к обострению отношений между союзниками, а также продемонстрировало реальный размер внешнеполитического кризиса, возникшего в Альянсе.

"Намерение было очень ясным. Они хотят этого. Датчане сейчас находятся в кризисном режиме… Это был очень жесткий разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы", – сказал один из датских чиновников изданию.

Между тем, офис премьер-министра Дании заявил, что не будет подтверждать информацию издания. В офисе Фредериксен сообщили, что не признают "интерпретацию разговора, предоставленного анонимными источниками".

Ранее "Телеграф" писал, почему Трамп положил глаз на Канаду и Гренландию. Жители Гренландии просили Дональда Трампа купить остров. Они записали видео.