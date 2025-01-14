Союзники Трампа подготовили законопроект о покупке Гренландии и надеются на поддержку

Если законопроект будет принят, он позволит Дональду Трампу начать переговоры с Данией уже с 20 января

Союзники президента США Дональда Трампа из числа республиканцев подали законопроект о "покупке Гренландии". Его поддержкой они пытаются заручиться в Палате представителей Штатов.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что у законопроекта десять соавторов, а его название — "Make Greenland Great Again Act" (Закон "Сделаем Гренландию снова великой").

Если законопроект будет принят, он позволит президенту начать переговоры с Данией 20 января, когда Трамп вступит в должность.

"Не позднее, чем через 5 календарных дней после соглашения с Королевством Дания относительно покупки Гренландии Соединенными Штатами, президент должен передать в соответствующие комитеты Конгресса соглашение, включая все сопутствующие материалы и приложения", — говорится в проекте.

Предыстория

Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение Гренландией и контроль над ней является абсолютной необходимостью", — заявил он на своей странице в Truth Social.

Трамп, который должен вступить в должность 20 января, не исключил применения военных или экономических мер по получению контроля над островом. Ранее он уже предлагал Дании продать Гренландию, однако датское правительство отказалось от такого предложения.

После заявления американского лидера о желании купить Гренландию, Дания намерена усилить безопасность своего острова.

Зачем Трампу остров в Арктике, который на продажу никто и не собирался выставлять — дальше в материале "Телеграфа": "Зачем Трампу Гренландия и сможет ли он ее купить? Этого вы точно не знали о покрытом льдом острове".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трампу ответили в Гренландии на предложения о покупке.