Сигнал для Трампа? В Европе заговорили о размещении войск в Гренландии

Там находятся богатые залежи сырья

Глава Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер считает целесообразным размещение солдат Евросоюза в Гренландии. Это стало его реакцией на заявления президента США Дональда Трампа о намерении приобрести эту автономную территорию, входящую в состав Дании.

"Это было бы сильным сигналом и могло бы способствовать стабильности в регионе", — заявил австрийский генерал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, пишет Politico.

По словам главного военного чиновника Европейского Союза, есть "совершенный смысл" в том, чтобы в Гренландии находились не только американские силы, как это происходит сейчас, но и солдаты ЕС. По его словам, это способствовало бы стабильности в регионе.

"Это будет мощным сигналом и может способствовать стабильности в регионе. Однако, в конце концов, это политическое решение, в котором должно быть учтено много интересов", — резюмировал Бригер.

Напомним, "покушаться" на Гренландию Трамп начал незадолго до вступления в должность президента. По его словам, эта территория необходима США из соображений национальной безопасности.

"Я говорю о защите свободного мира. У вас повсюду китайские корабли. У вас повсюду российские корабли", — сказал он на одной из пресс-конференций.

Еще до инаугурации Трампа его союзники-республиканцы подали законопроект о "покупке Гренландии". Его поддержки они пытаются добиться в Палате представителей Штатов.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп на прошлой неделе разговаривал с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Разговор оставил датское правительство шокированным, поскольку Трамп был очень агрессивным и настаивал на том, что Гренландия должна быть американской. Фредериксен ясно дала понять Трампу, что Гренландия не продается.