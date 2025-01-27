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Сигнал для Трампа? В Европе заговорили о размещении войск в Гренландии

Автор
Елена Руденко
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Автор
Гренландия имеет большое геополитическое значение
Гренландия имеет большое геополитическое значение. Фото Колаж "Телеграфа"

Там находятся богатые залежи сырья

Глава Военного комитета Европейского Союза Роберт Бригер считает целесообразным размещение солдат Евросоюза в Гренландии. Это стало его реакцией на заявления президента США Дональда Трампа о намерении приобрести эту автономную территорию, входящую в состав Дании.

"Это было бы сильным сигналом и могло бы способствовать стабильности в регионе", — заявил австрийский генерал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, пишет Politico.

По словам главного военного чиновника Европейского Союза, есть "совершенный смысл" в том, чтобы в Гренландии находились не только американские силы, как это происходит сейчас, но и солдаты ЕС. По его словам, это способствовало бы стабильности в регионе.

"Это будет мощным сигналом и может способствовать стабильности в регионе. Однако, в конце концов, это политическое решение, в котором должно быть учтено много интересов", — резюмировал Бригер.

Напомним, "покушаться" на Гренландию Трамп начал незадолго до вступления в должность президента. По его словам, эта территория необходима США из соображений национальной безопасности.

"Я говорю о защите свободного мира. У вас повсюду китайские корабли. У вас повсюду российские корабли", — сказал он на одной из пресс-конференций.

Еще до инаугурации Трампа его союзники-республиканцы подали законопроект о "покупке Гренландии". Его поддержки они пытаются добиться в Палате представителей Штатов.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп на прошлой неделе разговаривал с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Разговор оставил датское правительство шокированным, поскольку Трамп был очень агрессивным и настаивал на том, что Гренландия должна быть американской. Фредериксен ясно дала понять Трампу, что Гренландия не продается.

Теги:
#ЄС #Гренландия #Войска #Дональд Трамп