Як у Китаї святкують Новий рік: салюти, дрони та танцюючі роботи (відео)

Святкування почалися з епічних салютів

У Китаї почали святкувати Новий рік за східним календарем. Цього року церемонія відкриття була грандіозною, а організатори спробували похвалитися своїм технологічним прогресом.

Трансляцію святкувань вів місцевий канал CCTV. Для китайців це свято є одним із найважливіших і найдовших у році — святкування відбуваються з 28 січня по 4 лютого.

На кадрах, які з’явилися в мережі, видно, що святкування розпочалося з масштабного салюту та шоу за участю великої кількості дронів.

Проте найбільш вражаючим був танець великої кількості гуманоїдних роботів, які вийшли на сцену разом із живими танцівницями.

Оскільки традиційно феєрверки є невід’ємною частиною святкувань, запускати їх почали й прості жителі.

Через велику кількість піротехніки не обійшлося і без спалахів пожеж. Місцями вони стали дуже масштабними.

Як відомо, китайський Новий рік не є офіційним святом, але з кожним роком його популярність зростає, особливо у великих містах. Культурні центри, ресторани та університети організовують тематичні заходи, майстер-класи з китайської каліграфії, приготування традиційних страв та покази національних танців.

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