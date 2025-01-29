Прославленный шпиц Умка, коровы и не только: какие еще животные и домашние любимцы есть у Лукашенко

У президента Беларуси целая ферма с животными и домашние любимцы

В воскресенье, 26 января, в Беларуси прошли выборы, победу в которых снова "нарисовали" Александру Лукашенко. На избирательный участок сам кандидат пришел с домашним любимцем — шпицем Умкой. Песик успел оконфузится, справив малую нужду прямо на участке, этот момент попал на видео. Однако, Умка — не единственный домашний любимец белорусского президента.

"Телеграф" расскажет, что известно о домашних любимцах Лукашенко и животных, которые живут на его ферме.

Лукашенко и его животные

На днях в сети надел шуму песик Умка, которого Лукашенко притащил с собой на избирательный участок, который прямо там и помочился. Однако, как оказалось, Умка — не единственный домашний любимец белорусского президента. У диктатора целая ферма животных, а также домашние любимцы.

Так, в 2016 году Лукашенко рассказывал о своей ферме, на которой у него много разной живности, и которую он очень любит.

"Ой, у меня всех очень много. Есть страусы, индоутки, утки, гусята, куры китайские, куры обычные, индюки — штук десять, кролики — раньше их было много, но раздал, осталось около 20, я их не ем — десять коров, козы, овцы, 7-8 лошадей. Еще у меня четыре собаки: две лайки, лабрадор, немецкая овчарка", — рассказывал Лукашенко.

Позже в 2018 году спикер Лукашенко Наталья Эйсмонт также рассказывала о животных, которые живут дома у Лукашенко. Так, по ее словам, у президента три кота, и один из них — рыжий и упитанный — уже стал публичным, так как любит появляться в кадре, а вот другие прячутся, когда в дом приходят репортеры государственного телевидения. Кроме того, как отметила Эйсмонт, у Лукашенко есть несколько собак, которых он очень любит, как и котов.

Что касается шпица Умки, то он попал к Лукашенко случайно и стал его фаворитом. Песика подарили не ему, но собака привязалась именно к президенту, так что ее отдали под его опеку. С того момента шпиц Умка не просто живет в доме Лукашенко, но и бывает у него на работе и сопровождает его в официальных и неофициальных визитах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков. Причина вас удивит.