В очках и с арматурой в руке: как выглядит скульптура ненавистника Украины Эдуарда Лимонова на его могиле (фото)

Он был объявлен персоной нон-грата в Украине

Эдуард Лимонов — известный российский писатель, политик и пропагандист. В свое время он состоял в партии Жириновского и пытался создать свою партию с идеологом рашизма Дугиным. Он был ненавистником Украины и выражал имперские взгляды. Умер Лимонов в 2020 году, а на его могиле установили странный памятник.

"Телеграф" расскажет, что говорил об Украине Эдуард Лимонов и как теперь выглядит его могила.

Эдуард Лимонов — кто он и что говорил об Украине

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) — российский писатель, поэт, публицист, политик с имперскими взглядами и ненавистник независимой Украины. Он родился в 22 февраля 1943 года в российском Дзержинске. В детстве переехал с родителями в Харьков, где окончил восемь классов школы. В то время были слухи, что в Харькове Лимонов занимался мелким воровством, грабил квартиры и магазины, а также состоял на учете в милиции, однако к ответственности не привлекался.

Эдуард Лимонов. Фото: Getty Images

В 1967 году он вернулся в Москву, там он стал членом литературного андерграунда Москвы, печатал стихи в СССР и за рубежом. Из-за своей антисоветской деятельности был вынужден эмигрировать — сначала в США, а потом во Франции. В начале 90-х Лимонов вернулся в Москву, где принимал участие в деятельности праворадикальных партий и объединений России, печатался в газете День.

В 1992 году он вступил в партию Жириновского, однако спустя несколько лет покинул ее. Затем познакомился с правым политиком Александром Дугиным и был объявлен лидером Национал-большевистского фронта.

В 1995 году против Эдуарда Лимонова было возбуждено первое уголовное дело за публикацию в газете Лимонка, где он перечислял "плохие" народы, которые нужно уничтожить. Второе уголовное дело стала самым скандальным — Лимонова обвинили в террористической деятельности и попытке силового захвата власти в северном Казахстане. Однако он продолжал свою незаконную политическую деятельность в РФ и писал книги.

Эдуард Лимонов. Фото: Getty Images

Эдуард Лимонов негативно относился к Украине и не поддерживал ее независимость. В 1999 году согласно постановлению СБУ был провозглашен персоной нон-грата в связи с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

В свое время Лимонов пытался несколько раз пересечь границу с Украиной, так как у него в Харькове жил отец. Однако все эти попытки были тщетны. Только в 2007 году Украина и Россия отменили списки персон нон-грата и Лимонов смог приехать в Харьков.

В своих публикациях и выступлениях Эдуард Лимонов выражал свои имперские взгляды относительно Украины. Так, например, он говорил, что нужно взять в состав РФ области, которые "приживутся".

"Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую и, может быть, задумался бы, брать или нет Днепропетровскую. Дело в том, что нужно спешить и брать все, что можно до того, как Украина вступит в НАТО. А Украина обязательно вступит в НАТО", — говорил Лимонов.

Эдуард Лимонов. Фото: Getty Images

Как выглядит могила Лимонова

Ненавистник Украины Эдуард Лимонов умер на 78-м году жизни 17 марта 2020 года в Москве. Смерть наступила в результате осложнений, вызванных операцией. Он был похоронен на Троекуровском кладбище.

Спустя год, в 2021 году на могиле писателя установили странный памятник в виде его скульптуры. Это скульптура в полный рост, где Лимонов изображен в очках и запахнутом плаще, а в руке держит кусок арматуры.

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