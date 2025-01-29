У Байдена купили презервативів для Сектора Гази на 50 млн, але там їх використовують незвичним чином

Про це заявила нова адміністрація Штатів

Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена витратила 50 мільйонів доларів на закупівлю презервативів для жителів Сектора Гази. Цей факт нова адміністрація Білого дому оприлюднила як приклад "абсолютно бездумних витрат" грошей платників податків попередньою владою.

Про це заявила новий прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, її слова цитує канал Fox News. Рішення держсекретаря США Марко Рубіо про замороження іноземної допомоги призвело до відкликання мільйонів доларів на фінансування проєкту "презервативи для Гази".

"Якщо діяльність не суперечить пріоритетам президента, її продовжать без проблем. Це схоже на те, як Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб зупинило потік грантових грошей до Всесвітньої організації охорони здоров'я", — пояснив каналу представник Білого дому.

При цьому неурядова організація (НУО) "Палестинська асоціація планування та захисту сім'ї" заявила, що витрати на презервативи виправдані, адже "палестинцям систематично відмовляють у сексуальній і репродуктивній охороні здоров'я та правах". Там звинуватили Ізраїль у "виснаженні" палестинської системи охорони здоров'я та заявили, що через це "більше буде перешкод для реалізації прав жінок і дівчаток".

Проте, як пише видання Israel Info, презервативи бойовики Гази використовували не за прямим призначенням. Починаючи з 2017 року з їх допомогою вони запускали саморобні вибухові пристрої в бік Ізраїлю. Для цього ж вони використовували й повітряні кульки.

Ці пристрої неодноразово падали у шкільних дворах, на полях та дорогах та призводили до пожеж. За даними ізраїльської влади, в результаті подібних атак було знищено тисячі гектарів сільськогосподарських земель, що призвело до значних збитків.

Як повідомляв "Телеграф", 19 січня у Секторі Гази почав діяти режим припинення вогню між радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС та Армією Ізраїлю (ЦАХАЛ). Термін припинення бойових дій — 42 дні.