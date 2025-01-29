Достойная конкуренция нашумевшему DeepSeek? В Китае создали еще мощную ИИ

Она продемонстрировала лучшие результаты в тестах на обработку языка и понимание контекста

Китайская технологическая компания Alibaba выпустила новую версию своей речевой модели Qwen 2.5-Max, которая, по ее заявлениям, превосходит популярную модель DeepSeek-V3. Это стало частью конкурентной борьбы среди китайских компаний за лидерство в сфере искусственного интеллекта, где китайские компании пытаются не только догнать, но и опередить западных конкурентов.

Как сообщает Reuters, рост популярности DeepSeek-V3 заставил крупнейшие китайские технологические корпорации ускорить разработку собственных языковых моделей.

На этом фоне Alibaba усовершенствовала свою нейросеть, заявив об улучшении ее точности, скорости и общих возможностей. Кроме того, компания отметила, что новая версия стала более энергоэффективной и лучше адаптирована для интеграции в бизнес-решения.

" Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наши модели не только более мощными, но и более эффективными для бизнеса и исследователей ", – говорится в официальном заявлении Alibaba. Сообщается, что Qwen 2.5-Max продемонстрировала лучшие результаты в тестах на обработку языка и понимания контекста, чем конкурент DeepSeek-V3. Также известно, что новая модель получит открытый исходный код, что сделает ее доступной широкому кругу пользователей, включая разработчиков и ученых.

Ранее мы писали, что DeepSeek-V3 удивила отрасль своими возможностями и эффективностью, что повлекло за собой значительную реакцию среди китайских AI-компаний. Alibaba продолжает усиливать свои позиции в сфере искусственного интеллекта, что может существенно изменить баланс сил в этой области. Ожидается, что в будущем соревнование между китайскими и западными AI-компаниями обострится, а новые технологические прорывы ускорят развитие искусственного интеллекта в глобальном масштабе.