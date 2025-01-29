Гідна конкуренція нашумілому DeepSeek? У Китаї створили ще потужній ШІ

Вона продемонструвала кращі результати у тестах на обробку мови та розуміння контексту

Китайська технологічна компанія Alibaba випустила нову версію своєї мовної моделі Qwen 2.5-Max, яка, за її заявами, перевершує популярну модель DeepSeek-V3. Це стало частиною конкурентної боротьби серед китайських компаній за лідерство у сфері штучного інтелекту, де китайські компанії намагаються не лише наздогнати, а й випередити західних конкурентів.

Як повідомляє Reuters, зростання популярності DeepSeek-V3 змусило найбільші китайські технологічні корпорації прискорити розробку власних мовних моделей.

На цьому фоні Alibaba вдосконалила свою нейромережу, заявивши про покращення її точності, швидкості та загальних можливостей. Крім того, компанія зазначила, що нова версія стала більш енергоефективною та краще адаптованою для інтеграції в бізнес-рішення.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити наші моделі не лише потужнішими, а й ефективнішими для бізнесу та дослідників", – йдеться в офіційній заяві Alibaba. Повідомляється, що Qwen 2.5-Max продемонструвала кращі результати у тестах на обробку мови та розуміння контексту, ніж її конкурент DeepSeek-V3. Також відомо, що нова модель отримає відкритий вихідний код, що зробить її доступною для ширшого кола користувачів, включаючи розробників та науковців.

Раніше ми писали, що DeepSeek-V3 здивувала галузь своїми можливостями та ефективністю, що спричинило значну реакцію серед китайських AI-компаній. У відповідь Alibaba продовжує посилювати свої позиції у сфері штучного інтелекту, що може суттєво змінити баланс сил у цій галузі. Очікується, що в майбутньому змагання між китайськими та західними AI-компаніями лише загостриться, а нові технологічні прориви пришвидшать розвиток штучного інтелекту у глобальному масштабі.