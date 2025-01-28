В СНБО сделали тревожное заявление по поводу китайской модели ИИ DeepSeek

В январе 2025 года бесплатный чат-бот DeepSeek стал популярнее ChatGPT в американском App Store

Китайская модель искусственного интеллекта DeepSeek, как и любой ИИ, собирает информацию о тех, кто им пользуется. Украинцы должны понимать это, потому что информация может быть использована против нас.

Об этом предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram. Он напомнил, что любой ИИ, и в частности DeepSeek, — это отличный инструмент для сбора разведданных.

"Любой искусственный интеллект изучает вас и собирает всю информацию о ваших переживаниях, интересах, семье, финансах и практически всем остальном. Люди добровольно задают вопросы и получают ответы, тогда как ИИ сохраняет эту информацию. Затем можно получать модели поведения целых обществ" и дальше продумывать инструменты воздействия. Настоящий вопрос в том, кто владеет этим ИИ и какова его конечная цель", — подчеркнул Коваленко.

Что такое DeepSeek

DeepSeek – китайская ШИ-компания из Ханчжоу, разрабатывающая открытые языковые модели. В январе 2025 года их бесплатный чат-бот стал популярнее ChatGPT в американском App Store.

Компания заявляет о создании своей модели на чипах Nvidia H800 за менее $6 млн, хотя западные аналоги стоят около $100 млн. Разработчики утверждают, что их DeepSeek-V3 не уступает ведущим закрытым моделям.

Успех DeepSeek повлиял на технологический рынок: акции Nvidia упали на 10%, Oracle – на 8%, Palantir – на 7%. Это обострило вопросы конкуренции между западными и китайскими технологиями в сфере ИИ.

Сейчас DeepSeek-R1 доступен во многих странах, в Украине также. В частности, в украинском App Store и Play Market можно загрузить приложение сразу на смартфон или планшет. Однако с регистрацией могут возникать определенные сложности.

Как сообщал "Телеграф", недавно парень из Канады создал термоядерный реактор с помощью ИИ. На это ему понадобилось 36 часов, сделал реактор он на собственной кухне.