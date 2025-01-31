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Похоронена рядом с родным домом: как выглядит могила Ванги и почему она покоится не на кладбище

Автор
Галина Струс
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Ванга умерла летом 1996 года, отказавшись от лечения
Ванга умерла летом 1996 года, отказавшись от лечения. Фото Коллаж "Телеграф"

Памятник Ванге установили не на могиле, а рядом с ней на территории ее дома

Ванга — слепая болгарская провидица и целительница, которая прославилась своими предсказаниями и занималась лечением людей, которые приезжали к ней с разных уголков мира. Она умерла летом 1996 года от онкологии и была похоронена около своего дома в Рупите в Болгарии.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила Ванги и музейный комплекс около ее дома в Рупите, где она и похоронена.

Ванга — жизнь и смерть известной провидицы

Настоящее имя целительницы Ванги — Вангелия Пандева Гуштерова. Она родилась в городе Струмица в Северной Македонии 31 января 1911. Некоторые источники также указывают другую дату рождения — 3 октября 1911 года. Большую часть своей жизни Ванга прожила в городе Петриче на стыке трех границ (Болгария, Греция, Северная Македония). А последние двадцать лет жила и принимала людей в селе Рупите.

Ванга фото

В 12 лет Ванга потеряла зрение. По одной из версий это случилось во время урагана, ее подняло ветром и отбросила на несколько десятков метров. А когда ее нашли спустя несколько дней, то в ее глазах был песок. Вскоре это привело к полной слепоте. Еще одна версия говорит о том, что в 12 лет Вангу изнасиловали преступники и повредили ей глаза, но она выжила.

Впервые о сверхъестественных способностях Ванги заговорили в 1939 году, когда она излечила себя от тяжелой формы воспаления легких. Потом о ее даре целительства и предсказаний заговорили во время Второй мировой войны, когда оказалось, что Ванга может определить местонахождение пропавших на войне людей, будь они живы, или места их гибели и захоронения. Серьезным событием, которое добавило важности сверхъестественным способностям Ванги стало то, что в апреле 1942 года ее посетил сам царь Болгарии Борис III. По словам последователей, Ванга была способна как с большой точностью определить заболевания людей, так и предсказывать их дальнейшую судьбу. Именно поэтому к ней приезжали люди с разных уголков мира.

Ванга фото

Всего за 55 лет своей деятельности, начиная с 1942 года, у Ванги на приеме побывало более миллиона посетителей. Сначала она принимала людей бесплатно, однако в 1967 году она была оформлена как государственная служащая, ее приемы стали платными, а она получала зарплату в 200 долларов на месяц.

Умерла известная провидица 11 августа 1996 года в возрасте 85 лет. Известно, что у нее был рак груди, однако она отказывалась от хирургического лечения и химиотерапии. Похоронили Вангу не на кладбище, а во дворе ее дома в Рупите, именно там последние 20 лет проживала провидица. И именно так завещала сама Ванга.

Ванга фото

Могила Ванги очень скромная — она являет собой белую могильную плиту с клумбой посредине и небольшим и невысоким белым крестом. А вот памятник Ванге установили спустя 100 лет со дня ее рождения в 2011 году. И стоит он не на самой могиле, а на территории неподалеку. Место, где жила и похоронена Ванга сейчас является музейным комплексом, который могут посетить все желающие.

Ванга фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит памятник Александру Градскому. Могила стояла заброшенной, пока дети делили наследство.

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