Был успокоительным для украинцев в начале войны: где сейчас Виталий Ким и действительно ли он пропал

Чиновник в последнее время все реже появляется в публичном пространстве

Виталий Ким — украинский политик из команды Зеленского, глава Николаевской областной военной администрации. В начале полномасштабной войны он прославился на всю Украину, как "успокоительное" для народа. Дело в том, что Ким записывал на удивление спокойные видео, много шутил и подбадривал украинцев, когда вокруг был настоящий хаос. Однако со временем публичная деятельность Виталия Кима сошла на нет.

"Телеграф" расскажет, чем сейчас занимается Виталий Ким и действительно ли он пропал.

Виталий Ким — что о нем известно и где он сейчас

Виталий Ким — известный украинский предприниматель, чиновник, который возглавляет Николаевскую областную военную администрацию. Он стал главой ОВА 25 ноября 2020 года и продолжает занимать эту должность все это время.

С начала полномасштабной войны администрация Виталия Кима вместе с военными и волонтерами делали все, чтобы остановить российских оккупантов. А сам чиновник стал настоящим успокоительным для украинцев в том хаосе, который творился в первые недели полномасштабной войны.

Его знаменитая фраза: "Доброго вечора, ми з України!" стала настоящим хитом, который помнят все украинцы. Именно эту фразу говорил Виталий Ким в своих видеообращениях и постах в соцсетях. А фото Кима с ногами на столе и в ярких разноцветных носках стало настоящим мемом, который попадается в соцсетях и сейчас.

Однако, спустя три года с начала полномасштабной войны, Виталий Ким уменьшил свое присутствие в медиа. И сделал он это умышленно. Как рассказал чиновник в интервью ТСН, сейчас в "успокоительном" уже нет нужды, ведь появилось множество разных каналов информирования людей о ситуации.

"К тому времени была задача – нужно было успокоить людей, успокоить военных, потому что россияне готовили ИПСО против нас, для того чтобы мы беспокоились, нервничали, реагировали на их вбросы, и тогда это было нужно. Но за эти два года изменилась картинка нашей медиасферы. Поэтому я не буду развлекать просто так, потому что у меня много работы", — объяснил Виталий Ким свое "исчезновение".

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