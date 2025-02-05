"Аномалия" с кораблями в Азовском море не закончилась. Как сейчас обстоит ситуация (фото)

Стало известно, почему корабли целыми днями ходят по кругу

Странное поведение кораблей в Азовском море (в российской его части) не заканчивается. Суда и дальше водят хороводы, как и несколько дней назад.

Согласно сайту для отслеживания судов VesselFinder, некоторые танкеры и другие корабли просто ходят по кругу. Сначала говорилось, что это может быть следствием работы РЭБов, которые в свою очередь влияют на GPS. Но "Телеграф" пообщался с экспертом в отрасли, и он назвал еще одно возможное объяснение этой ситуации.

По его словам, причиной этого может быть также некорректная работа программы для отслеживания судов. Однако есть немалая вероятность, что эти корабли действительно могут так ходить по кругу, если плохие погодные условия.

Корабли ходят по кругу в Азовском море

Один из танкеров отображается на буксире. Поэтому и по техническим причинам эти корабли могут скапливаться.

"Хороводы" водили 4 корабля, 2 из которых российские, один американский, а один имеет панамскую прописку. Российские корабли курсируют между портами в РФ (Темрюк, Азов, Кавказ), американский танкер следует с Турции в Ростов-на-Дону, а панамский танкер наоборот – из России в Турцию.

Также ранее "Телеграф" писал, что в небе над Украиной зафиксировали загадочный самолет. Он летел из популярного курорта.