Летел из популярного курорта: в небе над Украиной зафиксировали загадочный самолет (карта)

Борт залетел в Украину в районе Донбасса

В небе над Украиной засекли очередной загадочный самолет. Это был пассажирский российский самолет, который летел из Египта.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Согласно его данным, речь идет о борте Boeing 737 белорусский авиакомпании Belavia. 29 января он совершал рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Минск, однако во время полета якобы залетел в воздушное пространство Украины.

Указывается, что борт залетел в Украину в районе Донбасса, пролетел через Харьков, а затем вылетел и продолжил свою путь в столицу Беларуси.

Стоит напомнить, что с начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто. При этом, мониторинговые сервисы неоднократно фиксировали пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Напомним, ранее мы писали о загадочном российском самолете, который якобы долетел аж до Херсона.