Летели один за другим: над Харьковом заметили загадочные пассажирские самолеты

Оба борта принадлежат авиакомпании "Белавиа"

В небе над Украиной не впервые зафиксировали полет пассажирских бортов. В этот раз они пролетели над Харьковской и Донецкой областями.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24. Оба самолета принадлежат белорусской авиакомпании "Белавиа".

Один из бортов B2734/E195LR вылетел из Еревана в 4:55 и направлялся в Минск, где приземлился в 08:07. В течение почти 4 часового полета 20 января борт, согласно карте, пересек закрытое воздушное пространство Украины и пролетел над Донецкой областью, в частности, Краматорском.

Второй борт B2736/E195 вылетел 20 января в 4:30 из Тбилиси и в 7:10 приземлился в Минске. Следуя из Грузии в Беларусь пассажирский самолет Embraer E195LR пересек закрытое воздушное пространство Украины, пролетев над Харьковской областью.

Отметим, что воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения. Однако мониторинговые сервисы регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбоях в работе наземных приемных станций, помехах в работе GPS, активном использовании РЭБ или проблемах обработки данных в сервисе Flightradar.

Что известно о E195

Борты Embraer E-Jet – семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолетов средней дальности производства бразильской компании Embraer. Это новое поколение самолетов, ведь серийное производство началось в 2002 году. И уже к 2011 году большинство стран мира приобрели себе несколько бортов, не исключением стала и Беларусь.

В зависимости от конфигурации он может вмещать до 146 пассажиров. Максимальная дальность полета Embraer – 4815 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Украиной был замечен пассажирский самолет из Турции.