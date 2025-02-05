Один среди десятков тысяч: видео встречи с редким оленем стало вирусным в сети

Считается, что они приносят удачу

В сети появилось вирусное видео с редким белым оленем, который выбежал на обочину и случайно попал в кадр. К настоящему времени, его просмотрело более 2,7 миллиона раз.

Кадрами поделилась пользовательница с никнеймом carolynnrs в TikTok. Женщина отметила, что заметила животное, пока возвращалась с работы.

"Разделила волшебный момент с этой прекрасной дамой по дороге домой с работы", — написала она.

Скорее всего на видео изображен белохвостый олень (Odocoileus virginianus), которые распространены в США и Канаде. Конкретное место съемки не указывается, однако в сети звучали предположения, что животное увидели в Северной Каролине.

В некоторых штатах белых оленей встретить можно чаще, чем в других. Речь идет о штатах Висконсин, Мичиган и Миннесота, где олени-альбиносы защищены законом, а охота на них запрещена. В то же время на заброшенной военной базе Сенека возле Нью-Йорка даже проживает изолированная популяция оленей белого цвета, которой удалось сохранить мутацию из-за низкого количества хищников.

Альбинизм это редкая генетическая мутация, при которой организм не вырабатывает меланин — пигмент, отвечающий за цвет кожи и шерсти. Еще одной причиной потери окраса может быть лейкизм, но в этом случае у оленя должны бы остаться нормальный цвет глаз.

Из-за яркого цвета олени с альбинизмом и лейкизмом редко доживают до взрослого возраста, так как они становятся более заметными для хищников. Кроме того, у млекопитающих с альбинизмом зачастую возникают проблемы со зрением, что лишь уменьшает их шансы на выживание. У животных с лейкизмом таких проблем нет.

Согласно оценкам Deer association, альбиносы у оленей рождаются примерно 1 раз в 30 тысячах случаев. Олени с лейкизмом встречаются чаще, но их все равно меньше 1%.

Как сообщалось ранее, из-за аномального тепла в январе в Киеве обнаружили живую самку паука-крестовика. Обычно к этому времени они не доживают.