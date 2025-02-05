Один серед десятків тисяч: відео зустрічі з рідкісним оленем стало вірусним у мережі

Вважається, що вони приносять удачу

У мережі з’явилося вірусне відео з рідким білим оленем, який вибіг на узбіччя і випадково потрапив до кадру. Наразі його переглянуло понад 2,7 мільйона разів.

Кадрами поділилася юзерка з нікнеймом carolynnrs в TikTok. Жінка зазначила, що помітила тварину, доки поверталася з роботи.

"Поділила чарівний момент із цією прекрасною дамою дорогою додому з роботи", — написала вона.

Швидше за все на відео зображено білохвостий олень (Odocoileus virginianus), які поширені в США та Канаді. Конкретне місце зйомки не вказується, однак у мережі звучали припущення, що тварину побачили у Північній Кароліні.

У деяких штатах білих оленів можна зустріти частіше, ніж в інших. Йдеться про штати Вісконсин, Мічиган та Міннесота, де олені-альбіноси захищені законом, а полювання на них заборонено. Водночас на занедбаній військовій базі Сенека біля Нью-Йорка навіть проживає ізольована популяція оленів білого кольору, якій вдалося зберегти мутацію через низьку кількість хижаків.

Альбінізм це рідкісна генетична мутація, за якої організм не виробляє меланін — пігмент, який відповідає за колір шкіри та шерсті. Ще однією причиною втрати забарвлення може бути лейкізм, але в цьому випадку у оленя повинен залишитися нормальний колір очей.

Через яскравий колір олені з альбінізмом і лейкізмом рідко доживають до дорослого віку, оскільки вони стають помітнішими для хижаків. Крім того, у ссавців з альбінізмом часто виникають проблеми із зором, що лише зменшує їхні шанси на виживання. У тварин із лейкізмом таких проблем немає.

За оцінками Deer association, альбіноси у оленів народжуються приблизно 1 раз на 30 тисяч випадків. Олені з лейкізмом зустрічаються частіше, але їх все одно менше ніж 1%.

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