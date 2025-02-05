Зашел поспать: в отеле Нидерландов заметили необычного "посетителя" (фото)

На место вызвали зоозащитников

В одном из отелей нидерландского города Влиссинген обнаружили необычного "посетителя". В один из номеров пробрался тюлень.

Об этом сообщает NL Times. Его обнаружила женщина в так называемом "пляжном" номере. Это отдельный номер с выходом на пляж.

Вечером во вторник она вышла на прогулку с собакой, а когда вернулась — увидела, что на пороге номера лежал тюлень.

На место приехали представители Зоозащитного фонда Зеландской Фландрии. Они удивились — каким образом тюлень попал в гостиничный номер? Но еще их удивило поведение животного.

"Это было странное зрелище: гости, стоявшие снаружи, немного нервничали, а внутри спал совершенно расслабленный тюлень", — говорят зоозащитники.

После пробуждения тюлень стал сердитым. Однако его удалось забрать из номера, поместить в специальный контейнер и затем выпустить его на волю в безопасном и тихом месте. По словам зоозащитников, тюлени могут спать в самых неожиданных местах, даже посреди дороги. И номер в отеле не является исключением.

Город Влиссинген находится на западе Нидерландов: он расположен на острове Валхерен, при впадении реки Шельда в Северное море.

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