Погодные аномалии будут беспощадными. Каких температур ожидать в феврале

Природа готовит новый температурный сюрприз

Январь 2025 года оказался необычно тёплым по всей территории Украины. В северных, центральных и восточных областях он стал самым тёплым за всю историю наблюдений, а отклонение от средних многолетних значений достигало +4…+6 °С. Из-за преобладания высокого атмосферного давления осадков выпало немного, в большинстве регионов их было значительно меньше нормы, а снег лежал только в Карпатах.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, февраль, судя по прогнозам, также будет значительно теплее обычного. Самые серьезные температурные аномалии ждут Восточную Европу, включая территорию Украины.

В атмосфере сформируется тенденция к циклонической активности в районе Исландии и Британских островов, где ожидается нестабильная погода с частыми осадками (в основном дождями), порывистым ветром и резкими колебаниями давления. В то же время над большей частью континентальной Европы установится область повышенного давления. В восточной и северо-восточной частях региона антициклоны и гребни высокого давления долго будут доминировать, из-за чего осадков на обширных территориях выпадет мало.

Ситуация со снежным покровом останется неизменной – устойчивый снег сохранится только в горах, а на равнинах он будет появляться лишь эпизодически во время кратковременных похолоданий и прохождения циклонов.

На территории Украины февраль, скорее всего, окажется практически таким же тёплым, как январь, хотя побить исторические рекорды месяца будет очень сложно. В большинстве регионов температура воздуха будет находиться в пределах 0 °С или немного выше указанной отметки. Среднемесячная температура ожидается в диапазоне -2,6…+5,1 °С, что на 1,8 – 3,6 °С выше нормы. Теплее всего будет в южных областях, в Крыму, а также местами в западных регионах. Из-за длительного тёплого периода может начаться преждевременная вегетация некоторых сельскохозяйственных культур.

Количество осадков в большинстве областей Украины ожидается ниже нормы на 17 – 36%, исключение составят западные и южные регионы, где увлажнение прогнозируется на достаточном уровне. Также стоит ждать туманов, но в целом стихийных и опасных явлений погоды не предвидится.

На карте представлено прогностическое поле аномалий среднемесячной температуры в Европе на февраль 2025 года. Территории с более красной и малиновой заливкой соответствуют более существенному отклонению в сторону превышения нормы:

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украину идет арктическое похолодание. Когда и где ударят морозы до -16.