Снегопады в Украине ненадолго? Когда зимняя погода отступит
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Синоптики рассказали, когда снегопады в Украине прекратятся
В начале февраля Украину накроют сильные морозы. Но снегопад задержится ненадолго: уже 13 февраля он будет постепенно отступать из нашей страны.
Об этом сообщает ventusky.com. Снег еще будет в Украине в течение этой недели и до начала-середины следующей недели.
6 февраля снег выпадет в центральной и восточной части Украины, а также в Карпатах.
Такая погода продержится, практически, без изменений и 9 февраля. Правда, снегопад будет переходить на Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Луганскую области и Крым, после чего постепенно уйдет на территорию России.
Серьезных изменений прогноза погоды в Украине не будет до четверга, 13 февраля. Снег будет идти в Карпатах, а также в Крыму.
Напомним, что в Украину с февраля могут вернуться графики отключения света из-за изменения погоды.