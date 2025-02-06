Снегопады в Украине ненадолго? Когда зимняя погода отступит

Синоптики рассказали, когда снегопады в Украине прекратятся

В начале февраля Украину накроют сильные морозы. Но снегопад задержится ненадолго: уже 13 февраля он будет постепенно отступать из нашей страны.

Об этом сообщает ventusky.com. Снег еще будет в Украине в течение этой недели и до начала-середины следующей недели.

6 февраля снег выпадет в центральной и восточной части Украины, а также в Карпатах.

Карта погоды в Украине на 6 февраля 2025 года

Такая погода продержится, практически, без изменений и 9 февраля. Правда, снегопад будет переходить на Харьковскую, Сумскую, Донецкую, Луганскую области и Крым, после чего постепенно уйдет на территорию России.

Карта погоды в Украине на 9 февраля 2025 года

Серьезных изменений прогноза погоды в Украине не будет до четверга, 13 февраля. Снег будет идти в Карпатах, а также в Крыму.

Карта погоды в Украине на 13 февраля 2025 года

Напомним, что в Украину с февраля могут вернуться графики отключения света из-за изменения погоды.