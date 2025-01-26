В Карпатах заметили природную аномалию из-за теплой зимы (видео)

В это время муравьи обычно в спячке

Аномально теплая погода, которая сейчас держится в Украине, продолжает "ломать" природу. Так, например, в Карпатах уже начали "просыпаться" от зимней спячки насекомого.

Об этом сообщает Карпатский национальный природный парк. Там отметили, что Служба государственной охраны Карпатского НПП зафиксировала значительную активность муравьев, которых теплые солнечные январские дни заставили покинуть свои дома и побуждают к работе.

"Важно знать, что еще с поздней осенью, когда уже холодные и морозные ночи, муравьи прячутся в нижние ярусы подземной галереи муравейника, где температура всю зиму сохраняется постоянной (не опускается ниже 0 градусов). Даже в сильные морозы микроклимат муравейника держится в пределах 2-3 градусов тепла. Всю зиму насекомые находятся в спячке. Это состояние анабиоза – заторможенное и неподвижное поведение. С наступлением весны многочисленное количество лесных муравьев прорывает большие ходы на поверхность муравейника", — объяснили в Национальном парке.

Напомним, что у в Одессе посреди зимы начинают цвести весенние цветы.