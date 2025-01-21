Сколько еще будет продолжаться аномально теплая погода в Украине

Температура воздуха значительно превышает климатическую норму

Третья декада января принесла в Украину необычное для этого периода тепло — столбики термометров во вторник-четверг будут подниматься до 7 градусов с отметкой "плюс". А к концу месяца они и вообще достигнут весенних значений.

О погоде до конца января "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич: Без сильных морозов и снега? Каким регионам повезет с погодой в конце января

Он пояснил, что до конца января в Украине продлится период необычно теплой погоды. В последние пять дней будет восточный ветер с территории Европы и северной части Атлантического океана. В это время будет преобладать плюсовая температура воздуха. Лишь в северо-восточной части и Карпатах прогнозируются небольшие морозы.

С 25 по 27 января включительно по всей стране прогнозируется сухая погода с высокими температурными показателями. К концу месяца, 28–31 января из-за циклона в Европе есть большая вероятность дождя и мокрого снега, но температура воздуха все равно будет значительно превышать климатическую норму.

С 24 января теплый и влажный воздух из районов Балканского полуострова и Средиземного моря еще больше повысит температуру в Украине. В этот период ночью прогнозируется -1…+5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 3-9 градусов тепла. В южных областях, Крыму, а также в Прикарпатье 26–28 января столбики термометров днем могут достичь +10…+15 градусов.

Таким образом, резюмировал синоптик, средняя температура воздуха в Украине в третьей декаде января существенно превысит норму. В некоторых районах даже возможны новые температурные рекорды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 22 января в некоторых областях Украины возможна довольно неприятная погода. Синоптики дали прогноз.