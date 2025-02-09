Страх потерял: диктатор Северной Кореи сделал возмутительное заявление о войне в Украине

Северокорейский диктатор наговорил лжи об Украине и традиционно разволновал Россию

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, союзник обитателя Кремля Путина, заявил, что продолжить поддерживать российский режим в его агрессии против Украины. Диктатор КНДР сослался на так называемое "стратегическое партнерство" между двумя режимами.

Об этом заявило южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency со ссылкой на выступление Ким Чен Ина в Пхеньяне. В частности, диктатор заявил, что помощь российскому режиму со стороны КНДР будет оставаться "неизменной".

Традиционно диктатор КНДР ни словом не упомянул, что Россия совершила нападение на Украину, а Кремль захватил часть украинской территории. Вместо этого он принялся упорно врать, что российские оккупанты в Украине якобы "защищают суверенитет" и так называемую "территориальную целостность" России.

"Армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с духом договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией", — добавил Ким Чен Ин.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области. Сырский отметил, что военные КНДР на фронте берут своей массовой составляющей, как действовали войска в советское время. Однако есть нюанс – война сейчас совсем другая, чем могли представить советские генералы.

Между тем недавно на Курском направлении российские войска вместе с северокорейскими солдатами снова попытались штурмовать позиции Сил обороны. Однако все их попытки потерпели неудачу и были отбиты. До этого войска КНДР на время исчезли с передовой – возможно, пытались оправиться после больших потерь, которые они понесли в декабре и январе во время попыток штурмов позиций Сил обороны.