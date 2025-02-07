Не возвратятся в Северную Корею? Куда могут передать пленных из КНДР
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Пленные северокорейцы могут получить убежище вне дома
Украина может передать двух пленных северокорейских военных в Южную Корею вместо их родины. Это решение рассматривается из-за угрозы жизни солдат в случае возвращения в КНДР.
Украинская сторона готова обсуждать этот вопрос с международными партнерами. Об этом посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко сообщил в интервью The Korea Times.
По словам дипломата, если пленные откажутся возвращаться домой, Украина готова к диалогу по их передаче в третьи страны, в частности в Республику Корея. "В таком случае мы будем советоваться с Южной Кореей о способах их передачи", — отметил посол.
Согласно международным правилам, Украина должна вернуть пленных в Северную Корею, только если они сами этого захотят. Но ситуация усугубляется тем, что ни Пхеньян, ни Москва до сих пор официально не признали участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины.
На вопрос журналистов о переговорах с Пхеньяном по обмену пленных Пономаренко ответил: "Вопрос обмена пленными очень деликатный. Чтобы предотвратить негативное влияние на процесс, было бы целесообразно пока воздержаться от преждевременных комментариев по этому поводу".
Напомним, украинские военные захватили двух северокорейских солдат в середине января в Курской области. У пленных были русские документы, но они не разговаривали на русском языке. Их доставили в Киев для допроса.
Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и сделал предложение Ким Чен Ыну. КНДР сможет вернуть своих пленных, но с условием.