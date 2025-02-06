КНДР улучшает свои ракеты на основе опыта ударов по Украине. Что узнали СМИ

Экспертиза обломков не выявила изменений в конструкции ракет

Северокорейские баллистические ракеты, которыми россияне атакуют Украину, стали более точными. Их точность внезапно улучшилась с конца декабря после месяцев неточных запусков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Украине. По словам собеседников издания, точность северокорейских ракет выросла в 50-100 м от намеченной цели.

Военный источник на условиях анонимности рассказал о заметном улучшении точности всех северокорейских баллистических ракет (их было более 20), атаковавших Украину за последние несколько недель. Эти данные подтвердил другой собеседник из военных кругов.

При этом экспертиза обломков не выявила изменений в конструкции ракет. Один из источников отметил, что объяснений улучшения точности ракет может быть два: их оснастили более совершенными навигационными системами, или рулевым механизмом для облегчения маневрирования. До этого точность ракет КНДР составляла 1-3 километра, но последняя ракета имела точность от 50 до 100 метров.

Собеседник также рассказал, что РФ начала запускать северокорейские баллистические ракеты малой дальности K-23, K-23A и K-24 по Украине в конце 2023 года. С этого времени Россия использовала для ударов по Украине около сотни ракет КНДР.

"Поскольку они (КНДР, — ред.) производят ракеты и получают отзывы от заказчиков — российской армии, то имеют больше опыта создания более надежных ракет", — отметил эксперт по вооружениям из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук.

По его мнению, повышение точности ракет может быть вследствие улучшения информации о целях для экипажей, новых компонентов системы наведения, предоставленных Россией. Совершенствования основаны на данных и опыте, которые накопили северокорейские ученые во время войны.

Как сообщал "Телеграф", руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что российская армия становится все более зависимой от поставок боеприпасов и артиллерии из Северной Кореи, не говоря уже о поставках ракет, стрелкового оружия и живой силы. Более 50%, а местами на определенных участках более 70% БК артиллерии, мины – из КНДР.