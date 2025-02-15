Стало известно, почему Трамп говорил с Зеленским меньше, чем с Путиным

Проблема состоит в уровне владения английским языком двумя президентами

Разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным был намного длиннее, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио. Беседа Трампа и Зеленского длилась 45 минут, тогда как разговор Трампа с Путиным продлился более часа.

Разница в беседах президента США с лидерами России и Украины состоит в том, насколько Путин и Зеленский способны говорить по-английски, отметил Рубио.

Если Владимир Зеленский может свободно говорить на английском языке и разговор с ним проходит быстрее, то Владимиру Путину необходимо иметь переводчиков, поскольку он не говорит по-английски свободно. Вот почему разговоры Трампа, Зеленского и Путина отличались по времени, подчеркнул чиновник.

"Разница в том, что при разговоре с Путиным надо иметь переводчиков, а это занимает целую вечность. Зеленский свободно разговаривает на английском, и они с Трампом могут разговаривать и общаться более непосредственно, это происходит гораздо быстрее", — заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый министр обороны США Пит Хегсет не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.